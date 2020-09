Trump besucht Kenosha: Bürgermeister will ihn nicht und befürchtet neue Gewalt (Video)

Symbolbild: Die Unruhen in Kenosha nach den Polizei-Schüssen auf den Afroamerikaner Jacob Blake halten an. Auch die Nationalgarde ist im Einsatz. (30. August 2020)

US-Präsident Donald Trump besucht am Dienstag Kenosha in Wisconsin. Ein Treffen mit Jacob Blake ist nicht geplant. Ein Polizist hatte dem Afroamerikaner Blake siebenmal in den Rücken geschossen. Bei den folgenden Ausschreitungen wurden zwei Menschen getötet.

Mehr zum Thema - Aggressiver US-Wahlkampf: Schlägereien und Schüsse zwischen den politischen Lagern (Video) Vor dem Besuch verteidigt Präsident Trump den Mordverdächtigen, der als sein Anhänger gilt. Kenoshas Bürgermeister bat Trump, den Besuch zu verschieben. Er befürchtet neue Gewalt. Trump kommt trotzdem.