TikTok-CEO Kevin Mayer tritt nach Auseinandersetzung mit Trump-Regierung zurück.

Kevin Mayer, Vorstandsvorsitzender von TikTok, ist zurückgetreten. Er erklärte, dass der Umfang seiner Rolle als Leiter der Videoplattform größer sei, als er bewältigen könne, da das Unternehmen mit Washington zu kämpfen habe.

Seine Entscheidung, das Unternehmen zu verlassen, fällt wenige Tage, nachdem TikTok gegen die Trump-Regierung Klage wegen einer Anordnung der Exekutive einreichte, die die Video-Sharing-App daran hindert, in den Vereinigten Staaten zu agieren.

In dem Brief erklärte Mayer:

In den vergangenen Wochen, in denen sich das politische Umfeld stark verändert hat, habe ich gründlich darüber nachgedacht, was die strukturellen Veränderungen des Unternehmens erfordern und was dies für die globale Rolle bedeutet, für die ich eingetreten bin.