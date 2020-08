Sieben Schüsse in den Rücken: Proteste und Krawalle in USA (Video)

Quelle: Reuters © Stephen Maturen Proteste gegen Polizeigewalt in Kenosha/Wisconsin, nachdem die Polizei dem Afroamerikaner Jacob Blake siebenmal in den Rücken geschossen hat (Bild vom 24. August).

Wieder feuern US-Polizisten auf einen unbewaffneten Afroamerikaner. Die drei Kinder des Mannes sitzen daneben und sehen alles mit an. Der Mann Jacob Blake liegt auf der Intensivstation. In der Stadt Kenosha in Wisconsin kam es zu Protesten und Ausschreitungen.

