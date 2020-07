Folge der BLM-Proteste: Immer mehr Gewaltverbrechen in den USA (Video)

Quelle: Reuters

Folge uns auf

In den USA zeitigt die Protestbewegung "Black Lives Matter (BLM)" unangenehme Begleiterscheinungen. So ist die Anzahl der Gewaltverbrechen im Land seit Beginn der Proteste offenbar sprunghaft angestiegen. Vor allem in den großen Städten greift die Gewalt um sich.

Insbesondere in den Ballungsräumen sind die Polizisten seit mehreren Wochen auf dem Rückzug. Die Forderungen, der Polizei die finanziellen Mittel zu kürzen, werden bereits leiser. Angesichts der Zustände wird nun über eine grundlegende Reform nachgedacht.