Nach Auflösung von Polizeieinheit: Schießereien in New York auf Höchststand (Video)

Quelle: AFP © Bryan R. Smith/AFP Symbolbild: Nach Protesten gegen Polizeigewalt wurde in New York die "Anti Crime Unit" aufgelöst - seitdem nahm die Zahl der Schießereien stark zu.

In Folge der massenhaften Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt hat die New Yorker Polizei beschlossen, die "Anti Crime Unit" aufzulösen. Seitdem gab es in der Stadt bereits 53 Schießereien. Seit Anfang Juni wurden 125 Menschen bei Verbrechen getötet.

Das ist die höchste Anzahl seit 1996. New Yorks Bürgermeister Bill de Blasio macht das warme Wetter für den Anstieg mitverantwortlich.