Neue Medienstandards in den USA: "Der Beruf des Journalismus ist die Agitation"

Seit dem gewaltsamen Tod des Afroamerikaners George Floyd geraten immer mehr Dinge in Bewegung. Viele alte Probleme geraten in den Fokus der Öffentlichkeit. Und die Proteste lassen nicht nach. Doch dies geht auch mit einer Verengung des akzeptierten Meinungskorridors einher.

Nicht nur im Privaten beugt man sich besser dem Zeitgeist. Auch in den Redaktionen der größten Zeitungen gibt man sich größte Mühe, in der aufgeheizten Stimmung auf keinen Fall irgendwie anzuecken. Eine Journalistin erklärt nun stellvertretend, ihr Berufsstand habe die Aufgabe, zu agitieren. Und wer nicht agitiert, der fliegt. So geschehen jüngst bei der New York Times.