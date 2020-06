Sicherheit ohne Polizei: Wie soll das aussehen? (Video)

Quelle: RT

"Defund the Police" ist eine populäre Forderung unter den Demonstranten, die in den USA gegen Rassismus und Polizeigewalt demonstrieren. Sie wollen der Polizei Gelder streichen und die Mittel in präventive Maßnahmen stecken wie soziale Projekte.

Langfristiges Ziel ist wohl auch die Auflösung der Polizei. Kritiker befürchten für diesen Fall eine starke Zunahme der Kriminalität. Die Stadt Minneapolis geht nun einen radikalen Schritt und schafft die Polizei ab.