Nach Tod von George Floyd: Polizei in Minneapolis soll aufgelöst werden (Video)

Quelle: AFP © Stephen Maturen "George Floyd Square" steht auf einer Anzeigetafel einer Speedway-Tankstelle am 7. Juni 2020 in Minneapolis, Minnesota, USA.

Folge uns auf

Radikale Maßnahmen in Minneapolis: Nach George Floyds Tod will eine Mehrheit des Stadtrats in Minneapolis Berichten zufolge die örtliche Polizei durch eine neue Organisation für öffentliche Sicherheit ablösen. Wie die neue Organisation aussehen soll, ist noch unklar.

In seiner gegenwärtigen Aufstellung sei das Minneapolis Police Department nicht mehr reformierbar, erklärten neun von zwölf Stadträten nach Angaben des örtlichens Sender KTSP und der New York Times am Sonntag. Es gebe aber noch keinen genauen Plan für die neue Organisationsform, hieß es weiter. Die Abwicklung der Polizeibehörde dürfte ein "langer und komplizierter Kampf" werden, schrieb die örtliche Zeitung Star Tribune. Der Bürgermeister von Minneapolis, Jacob Frey, hatte sich am Samstag bei einer Demonstration gegen eine Abwicklung der örtlichen Polizei ausgesprochen und stattdessen für Reformen geworben. Er wurde dafür prompt ausgebuht und aufgefordert, den Protest zu verlassen. Mehr zum Thema - "Töten ist gar nicht so schwer": Wie ein Top-Ausbilder in den USA Polizisten zu "Kriegern" erzieht