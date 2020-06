Tod von George Floyd: Gibt es systemische Gründe für die Polizei-Brutalität in den USA? (Video)

Quelle: www.globallookpress.com © Stefani Reynolds / Keystone Press Agency Tausende demonstrierten am 3. Juni 2020 vor dem Capitol in Washington gegen Polizeigewalt, Rassismus und soziale Ungerechtigkeit.

Folge uns auf

Seit dem Tod des Afroamerikaners George Floyd nach einem brutalen Polizeieinsatz in Minneapolis am 25. Mai kommen die USA nicht zur Ruhe. Teils gewaltsame Massenproteste gegen Rassismus rückten erneut das brutale Vorgehen der US-Beamten in den Fokus der Öffentlichkeit.

Mehr zum Thema - Agents Provocateur: Rechtsextreme mischten sich in Las Vegas unter Demonstranten