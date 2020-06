Interview mit Tante des getöteten George Floyd: "Diesmal konnte man sehen, wie es seinen Lauf nahm"

Ein Demonstrant im Lafayette Park in der Nähe des Weißen Hauses am 2. Juni 2020, Washington, USA.

Die Protestwelle gegen Polizeigewalt in den USA breitete sich schnell über die Grenzen der Vereinigten Staaten hinweg aus. Hintergrund ist der Tod von George Floyd, einem schwarzen Wachmann aus Minneapolis, der bei einem brutalen Polizeieinsatz ums Leben kam.

Was den Fall von den Geschehnissen der Vergangenheit unterscheidet, besprach RT in einem Interview mit Angela Harrelson, der Tante des Ermordeten. Ihrer Ansicht nach zeichnet sich der Tötung ihres Neffen dadurch aus, dass die Öffentlichkeit die Möglichkeit hatte, dem Geschehen medial zu folgen.

Aufgrund der eindeutigen Rechtslage und des offensichtlich inhumanen Verhaltens des Polizisten Derek Chauvin habe der Fall eine Vielzahl von Menschen erreicht, so Harrelson. Außerdem thematisiert sie die Krawalle, die sich in den USA aus zuvor friedlichen Protesten entwickelten. Sie richtet sich mit einer Botschaft an die Protestierenden.

