Falls Nationalgarde nicht ausreicht: Donald Trump droht Demonstranten mit dem Militär (Video)

In den USA lassen die Proteste wegen des Todes des Afroamerikaners George Floyd nicht nach. In zahlreichen Städten gehen große Menschenmengen auf die Straße. Immer wieder kommt es dabei auch zu Plünderungen und Brandstiftungen.

US-Präsident Donald Trump erklärte, er werde das US-Militär einsetzen, sollte die Gouverneure der Bundesstaaten die Lage nicht mittels der Nationalgarde in den Griff bekommen. Der legendäre US-Talkmaster Larry King sieht in Donald Trump den falschen Präsidenten, um diese Krise zu meistern, denn es mangele ihm an der notwendigen Empathie.