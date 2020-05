Corona-Krise in den USA: Milliardäre und "Big Tech" als Retter in der Not (Video)

Quelle: Reuters © Toru Hanai/Reuters Setzt auf Privatisierungen: US-Milliardär und Microsoft-Gründer Bill Gates.

Der Gouverneur des US-Bundesstaates New York richtet sich in der Corona-Krise an die Milliardäre. Andrew Cuomo fordert aber nicht etwa höhere Steuern. Vielmehr erhofft er sich von den Superreichen Lösungen für die Zukunft - auf deren Agenda weitere Privatisierungen stehen.

