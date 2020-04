Letzte Worte eines Corona-Patienten in den USA: "Wer wird das bezahlen?" (Video)

Quelle: www.globallookpress.com © XinHua Opfer der Corona-Krise. Auch das Gesundheitssystem der USA trägt mit dazu bei, dass Menschen im Zusammenhang mit COVID-19 sterben.

Der US-Amerikaner Derek Smith arbeitet in der Anästhesie. Durch einen Beitrag auf Facebook erlangte Smith nun weltweit Aufmerksamkeit. In dem Beitrag beschrieb er die letzten Worte eines Corona-Patienten, während er diesen an ein Beatmungsgerät anschloss.

Die letzten Worte "Wer wird das bezahlen?" sind ein trauriges Sinnbild für das zynische US-Gesundheitssystem. Derek Smith hat mit RT gesprochen. Mehr zum Thema - USA: Massenandrang an Tafeln – Hunderte stehen für Lebensmittelhilfen an