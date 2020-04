Corona-Virus: US-Flugzeugträger wird evakuiert (Video)

© ANTHONY N. HILKOWSKI / US NAVY

Der US-Flugzeugträger USS Theodore Roosevelt muss evakuiert werden. Tausende Soldaten sollen bis Freitag vom Schiff, mehr als 100 waren bisher positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Derzeit liegt das Schiff im US-Territorium Guam vor Anker.

Die Besatzung soll in Militärbasen und Hotels unter Quarantäne gestellt werden. An Bord des Flugzeugträgers befinden sich neben unzähligen Waffen auch Munition, Kampfflugzeuge und ein Atomreaktor. Eine komplette Evakuierung ist von daher nicht möglich. Die Sicherheit des Flugzeugträgers müsse gewahrt bleiben, so die US-Marine.

