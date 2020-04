Mülltüten statt Kittel: Corona-Krise enthüllt Prioritäten der US-Politik (Video)

Die Corona-Epidemie hält die USA fest im Griff. Die US-Regierung hofft, die Zahl der Toten auf unter 100.000 halten zu können. Nun rächt sich, dass das Gesundheitssystem marktkonform ausgerichtet wurde und auch im Normalbetrieb am Rande der Belastungsgrenze arbeitet.

Auch im Vorlauf der Epidemie waren die Entscheidungen der US-Politik wohl in erster Linie von finanziellen Interessen bestimmt – was nun die Mitarbeiter in den Krankenhäusern zu spüren bekommen, für die es keine ausreichende Schutzbekleidung gibt.