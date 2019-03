Es gibt immer was zu tun: Hornbach-Werbung über "Frühlingsgerüche" erntet Rassismus-Kritik

Eine neue Werbung der Baumarktkette Hornbach hat in Südkorea für viel Empörung gesorgt. Der Clip zeigt, wie weiße Männer nach der Gartenarbeit ihre verschwitzen Kleidungsstücke ausziehen und in eine Kiste werfen. Das nächste Bild zeigt eine asiatische Industriestadt. Eine Asiatin kauft das Kleidungsstück an einem Selbstbedienungsautomaten, riecht daran und stöhnt vor Freude. Die Werbung endet mit dem Slogan: "So riecht das Frühjahr".