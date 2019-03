25 Tote bei Hochhausbrand in Dhaka - Fahrlässigkeit vermutet

Quelle: AFP 25 Tote bei Hochhausbrand in Dhaka - Fahrlässigkeit vermutet

Beim Brand eines Hochhauses in Bangladesch am Donnerstag sind 25 Menschen ums Leben gekommen. Die genaue Ursache des Feuers in dem 22-stöckigen Bürogebäude in der Hauptstadt Dhaka stand auch am Freitag nach Angaben von Feuerwehr und Polizei nicht fest.