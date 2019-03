Oberstes US-Gericht lässt Verbot von Bump Stocks in Kraft

Der Oberste Gerichtshof der USA lässt ein von der Regierung verhängtes Verbot von sogenannten Bump Stocks in Kraft. Dabei handelt es sich um Vorrichtungen, die die Geschwindigkeit von halbautomatischen Waffen stark erhöhen. Der Supreme Court lehnte am Donnerstag einen Antrag einer Waffenlobbyorganisation ab, das Verbot so lange auf Eis zu legen, bis untere Instanzen über die Angelegenheit entschieden haben.