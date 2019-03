WTO: Boeing erhielt laufend illegale Subventionen

Quelle: Reuters WTO: Boeing erhielt anhaltend illegale Subventionen (Symbolbild)

Im Streit um illegale Boeing-Subventionen unterlagen die USA in letzter Instanz vor der Welthandelsorganisation (WTO). Die US-Regierung habe nicht alle schon in den Jahren 2011 und 2012 als illegal eingestuften Begünstigungen für den US-Flugzeugbauer wie verlangt zurückgenommen, urteilte das WTO-Berufungsgremium am Donnerstag.