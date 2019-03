Mit Blick auf die Sterne: Madame Tussauds lädt zu Übernachtung inmitten von Wachsfiguren ein

Quelle: Reuters

Der Traum, eine Nacht mit Rihanna, Taylor Swift oder Ed Sheeran zu verbringen, könnte schon bald zur Realität werden. Mehrere Wachsfigurenkabinette in den USA schlagen ihren Besuchern erstmals vor, sich eine Nacht unter den ganz großen Stars zu gönnen. Insgesamt nehmen an der Aktion sieben Madame Tussauds-Filialen teil: in New York, Hollywood, Las Vegas, San Francisco, Orlando, Nashville und Washington. In den Ausstellungshallen werden Betten aufgestellt. Echte, nicht aus Wachs.