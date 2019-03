Putin: Alle Forderungen an Russland im Anti-Doping-Kampf erfüllt

Im Kampf gegen Doping im russischen Sport sieht Russlands Präsident Wladimir Putin alle internationalen Forderungen an sein Land erfüllt. Er verlangte deshalb am Mittwoch, die russischen Sportler bei den Olympischen Sommerspielen 2020 in Japan ohne Einschränkungen antreten zu lassen.