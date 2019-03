Weltkriegsbombe in Rostock erfolgreich entschärft

Eine 250-Kilogramm-Weltkriegsbombe mitten in Rostock ist entschärft worden. "Geschafft!!! Die Bombenentschärfung in Rostock ist abgeschlossen", twitterte die Polizei am Mittwochvormittag. Zuvor war die Innenstadt komplett evakuiert worden. Davon waren Schätzungen zufolge rund 10.000 Menschen betroffen. Sie konnten anschließend wieder zurück in Wohnungen und Büros.