Mindestens 15 Tote in verborgenen Gräbern in Mexiko gefunden

Quelle: Reuters Mindestens 15 Tote in verborgenen Gräbern in Mexiko gefunden (Archivbild)

Im Osten Mexikos sind mindestens 15 Leichen in verborgenen Gräbern gefunden worden. Die Überreste von zwölf Menschen seien bereits exhumiert worden, erklärte der Generalstaatsanwalt des Bundesstaats Veracruz, Jorge Winckler, am Dienstag (Ortszeit). In weiteren Gruben auf demselben Grundstück seien Überreste drei anderer Leichen entdeckt worden, die noch ausgegraben werden müssten.