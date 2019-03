Neun Krankenschwestern gleichzeitig schwanger – US-Klinik auf zwangsläufigen Personalmangel gefasst

Quelle: www.globallookpress.com Neun Krankenschwestern gleichzeitig schwanger – US-Klinik auf zwangsläufigen Personalmangel gefasst (Symbolbild)

Nach gutem Beispiel ihrer zahlreichen Patientinnen erwarten nun gleich neun Krankenschwestern einer Klinik in der Stadt Portland im US-Bundesstaat Maine innerhalb der kommenden Monate ein eigenes Kind. Acht von neun Frauen, die kurioserweise alle in derselben Krankenhausabteilung arbeiten, posierten jeweils mit einem bunten Schildchen mit dem voraussichtlichen Geburtstag des Babys in der Hand für ein rührendes Foto.