Quelle: Reuters Erneut Stromausfall in Berlin: S-Bahn-Verkehr streckenweise lahmgelegt

In der Hauptstadt ist es erneut zu einem Stromausfall gekommen. Haushalte blieben dieses Mal verschont, aber nun trifft es den Zugverkehr. Seit Dienstagabend halten die Züge der Berliner S-Bahn nicht mehr an den Bahnhöfen Südkreuz und Tempelhof. Betroffen sind die Linien S2, S25, S26, S45, S46 sowie die Ringbahn S41 und S42. Die Störung soll erst am nächsten Morgen behoben werden.