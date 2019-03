USA decken iranisches Geflecht von Strohfirmen zur Umgehung der Sanktionen auf

Quelle: www.globallookpress.com USA decken iranisches Geflecht von Strohfirmen zur Umgehung der Sanktionen auf (Symbolbild)

Das US-Finanzministerium hat ein Netzwerk aus Strohfirmen aufgedeckt, das im Iran, den Arabischen Emiraten und in der Türkei tätig ist und Iran-Sanktionen der US-Regierung umgeht. Die US-Regierung gehe in diesem Zusammenhang gegen 25 Einzelpersonen und Organisationen vor, teilte das Ministerium am Dienstag in Washington mit.