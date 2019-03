Staatsanwaltschaft ermittelt wegen U-Boot-Verkaufs an Israel

Quelle: Reuters (Archivbild)

Der Verkauf deutscher U-Boote an Israel beschäftigt jetzt die Justiz in der Bundesrepublik. Die Staatsanwaltschaft Bochum habe im Zusammenhang mit dem Rüstungsgeschäft ein Ermittlungsverfahren gegen unbekannt eingeleitet, berichtete ein Sprecher der Justizbehörde am Dienstag. Welchen Vorwürfen die Ermittler genau nachgehen, sagte er allerdings nicht.