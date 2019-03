Neues Gesetz in der Ukraine setzt Nazi-Kollaborateure mit Kriegsveteranen gleich

Quelle: Sputnik Ukrainisches Gesetz setzt Nazi-Kollaborateure mit Kriegsveteranen gleich – in Kraft getreten (Archivbild: Überlebende der ukrainischen paramilitärischen Organisation OUN-UPA, die mit Nazis kollaborierte und Genozid-Akte durchführte, marschieren am sogenannten "Tag der Helden" in Lwiw. 26. Mai 2013)

In der Ukraine ist das Gesetz über die Anerkennung der Kämpfer der paramilitärischen Organisation Ukrainischer Nationalisten – Ukrainischer Aufständischer Armee (OUN-UPA) als Teilnehmer an Kampfhandlungen in Kraft getreten. Demnach sind dort jetzt Nazi-Kollaborateure, vornehmlich die der OUN-UPA, de jure mit Veteranen des Großen Vaterländischen Krieges gleichgesetzt, die ebensolche Nazis und deren Kollaborateure bekämpften.