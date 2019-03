Niederländer werben mit Prämien um Deutschlehrer

Lange Zeit wurden die Niederländer für vorzügliche Deutschkenntnisse gelobt, mangels Deutschlehrern geraten viele aber inzwischen ins Stottern. Am Tag der Deutschen Sprache an diesem Dienstag wird nun in den Niederlanden in 215 Grundschulen für die Nachbarsprache geworben. In einer Schule in Assen etwa bietet ein Rap-Musiker einen Musicalworkshop an, um Kindern die deutsche Sprache näher zu bringen.