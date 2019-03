Persönlicher Fotograf von Kim Jong-un wegen zu naher Aufnahmen des Staatschefs entlassen

Der persönliche Fotograf des nordkoreanischen Staatsoberhauptes Kim Jong-un hat bei Aufnahmen am Tag der Parlamentswahl in Nordkorea gegen die allgemeinen Richtlinien für Fotografen verstoßen, indem er dem Obersten Führer zu nahe gekommen ist und ihn teilweise mit seiner Kamera verdeckt hat. Der Schaden, den er der "Obersten Dignität" zufügte, kostete ihn seinen Job und seine Mitgliedschaft in der Partei der Arbeit Koreas (PdAK).