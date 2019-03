Zwölf Ticketautomaten gesprengt – Polizei fasst vier Verdächtige

Quelle: www.globallookpress.com Zwölf Ticketautomaten gesprengt – Polizei fasst vier Verdächtige (Symbolbild)

Nach der Sprengung von zwölf Fahrkartenautomaten in der Region Hannover hat die Polizei vier Tatverdächtige gefasst. Die Männer sind 21 bis 34 Jahre alt, drei von ihnen kamen in Untersuchungshaft, wie die Staatsanwaltschaft am Montag mitteilte.