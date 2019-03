Italien: Baby stirbt nach Beschneidung zu Hause

Quelle: www.globallookpress.com Italien: Baby stirbt nach Beschneidung zu Hause (Symbolbild)

In Italien ist ein fünf Monate altes Baby Medienberichten zufolge nach einer Beschneidung zu Hause ums Leben gekommen. Der Junge sei in einem Krankenhaus in Bologna gestorben, gegen die Eltern werde wegen fahrlässiger Tötung ermittelt, berichteten italienische Nachrichtenagenturen am Sonntag unter Berufung auf die Ermittlungsbehörden.