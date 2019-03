Britisches Verteidigungsministerium versorgt 3.000 Soldaten mit Viagra, um Potenzprobleme zu lindern

Quelle: www.globallookpress.com Britisches Verteidigungsministerium versorgt 3.000 Soldaten mit Viagra, um Potenzprobleme zu lindern (Symbolbild)

Das britische Verteidigungsministerium versorgte 3.000 Soldaten mit potenzfördernden Medikamenten, 60 weitere erhielten eine psychosexuelle Therapie. Wie die britische Zeitung The Sun erklärt, bekamen die Soldaten Viagra verschrieben, nachdem sich der Einsatz im Irak oder in Afghanistan negativ auf ihr Sexualleben ausgewirkt hatte. Viele Militärangehörige sollen nach ihren Kriegserlebnissen an einer erektilen Dysfunktion leiden.