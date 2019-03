Simbabwische Behörden befürchten Dammbruch nach "Idai"-Fluten

Quelle: Reuters Simbabwische Behörden befürchten Dammbruch nach "Idai"-Fluten (Archivbild)

Einwohner des von Zyklon "Idai" getroffenen Ortes Chimanimani in Simbabwe sind von den Behörden dazu aufgerufen worden, sich in Sicherheit zu bringen. Die Fluten hätten einen Damm in Vumba geschwächt, erklärte der Zivilschutz des Landes am Sonntag. "Allen, die stromabwärts leben, wird geraten, sich in Sicherheit zu bringen und höher gelegene Orte aufzusuchen", hieß es in einem Tweet des Zivilschutzes.