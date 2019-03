Versuchter Mord mit Kamikaze-Taktik: Rachsüchtiger Pilot kracht absichtlich gegen Gebäude (Video)

Im südafrikanischen Binnenstaat Botswana hat ein Mann ein Kleinflugzeug entführt und es absichtlich in ein Gebäude gesteuert. Der anscheinend alkoholisierte Pilot kam dabei ums Leben. Weitere Menschen erlitten zwar keine Verletzungen, das Haus ging jedoch in Flammen auf. Auch elf daneben parkende Autos wurden in Mitleidenschaft gezogen.