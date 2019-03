China: Totenzahl nach Explosion in Chemiewerk steigt auf 64

Nach einem der schwersten Industrieunfälle in China seit Jahren ist die Zahl der Opfer weiter angestiegen. 64 Menschen kamen nach Behördenangaben bei dem Unglück am Donnerstag ums Leben. 26 der Toten seien mittlerweile identifiziert, teilte die Stadtverwaltung von Yancheng in der Provinz Jiangsu mit. Fast 100 weitere Menschen wurden nach Angaben der Nachrichtenagentur Xinhua bei der Explosion in dem Chemiewerk in der ostchinesischen Stadt schwer verletzt.