Thailand wählt Parlament

Quelle: Reuters

Fünf Jahre nach dem jüngsten Militärputsch hat in Thailand am Sonntag die Wahl für ein neues Parlament begonnen. Vor vielen Wahllokalen bildeten sich lange Schlangen. Insgesamt sind in dem südostasiatischen Königreich über 51 Millionen Menschen aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Erste Ergebnisse werden noch am Sonntag erwartet.