Norwegen: Zweites Schiff gerät mit Motorproblemen in Seenot

Nachdem ein Kreuzfahrtschiff mit 1.373 Menschen an Bord bei einem Sturm vor der norwegischen Küste in Seenot geraten war, fiel bei einem Frachter im selben Küstengebiet ebenfalls der Motor aus. Das Schiff "Hagland Captain" habe am Samstagabend Schlagseite bekommen, teilte der südnorwegische Rettungsdienst mit. Der Frachter habe sich auf dem Weg zum Kreuzfahrtschiff "Viking Sky" befunden, um bei dem dort laufenden Rettungseinsatz zu helfen.