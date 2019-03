Falscher Alarm: Mehrere Verletzte nach Panik in Disneyland Paris

Bei einer durch explosionsartige Geräusche im Freizeitpark Disneyland Paris am Samstagabend ausgelösten Massenpanik sind mehrere Menschen leicht verletzt worden. Die lauten Geräusche wurden Berichten zufolge von einem defekten Förderband oder einer Rolltreppe erzeugt. In sozialen Netzwerken war vorher auch von Schüssen und einem möglichen Anschlag die Rede gewesen.

Der Vorfall spielte sich in der Geschäftszone Disney Village in dem östlich von Paris gelegenen Park ab. Besucher durften die Läden der Geschäftszone zeitweilig nicht verlassen, da Sicherheitskräfte die Lage überprüften. Der Polizeieinsatz auf dem Gelände wurde aber noch am Abend beendet.

Es habe sich um einen falschen Alarm gehandelt, die Sicherheitskräfte hätten bestätigt, dass es keine Bedrohung gebe, twitterte das französische Innenministerium auf Englisch. Die zuständige Präfektur meldete, durch die Panik seien einige Menschen verletzt worden.

Mass stampede tonight at #DisneylandParis. False alarm, security forces confirm there is no threat. Please only share information coming from a trusted source. #Disneypic.twitter.com/ehsmB0zFLc — Ministère de l'Intérieur (@Place_Beauvau) 23. März 2019

Un mouvement de foule ce soir à #DisneylandParis. Opération de #securite de Police terminée. Quelques blessés légers liés au mouvement de foule. — Préfet de Seine-et-Marne (@Prefet77) 23. März 2019

Frankreich ist nach einer islamistischen Terrorwelle stets in Alarmbereitschaft. Erst vor gut drei Monaten hat ein Straßburger in seiner Heimatstadt das Feuer eröffnet. Fünf Menschen wurden letztlich in den Tod gerissen. Die Terrormiliz "Islamischer Staat" nahm den Anschlag auf dem Weihnachtsmarkt für sich in Anspruch. (dpa)

