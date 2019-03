Philippinischer Zoll findet Hunderte Kilogramm Drogen in Schiffscontainer

Quelle: Reuters Philippinischer Zoll findet Hunderte Kilogramm Drogen in Schiffscontainer (Archivbild)

Zollbehörden und Antidrogenfahnder auf den Philippinen haben eine Lieferung von 276 Kilo Rauschgift im Wert von umgerechnet rund 30 Millionen Euro abgefangen. Das im Inselstaat "Shabu" genannte Crystal Meth sei kiloweise abgepackt und in mehreren Säcken in einem Container versteckt gewesen, teilte der Zoll am Samstag mit. Die Behörde habe den Fund am Freitag in dem seit Mitte März im Nordhafen von Manila liegenden Schiff gemacht.