Quelle: Reuters Zyklon "Idai" fordert über 600 Menschenleben in Südostafrika – UNICEF warnt vor Cholera-Ausbruch

Nach dem verheerenden Zyklon "Idai" ist die Zahl der Todesopfer in Südostafrika nach Angaben der Regierungen der drei betroffenen Länder auf mehr als 600 gestiegen. In Mosambik sollen demnach mindestens 417 Menschen ums Leben gekommen sein, in Simbabwe 139 und in Malawi 59. Das UN-Kinderhilfswerk UNICEF geht davon aus, dass mindestens 1,8 Millionen Menschen betroffen sind.