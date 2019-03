Drohnensichtung am Frankfurter Flughafen lässt Ermittler rätseln

War es wirklich eine Drohne, die am Freitag den Flugbetrieb am Frankfurter Flughafen für eine halbe Stunde lahmgelegt hat? Einen Tag später ist sich die Polizei da nicht mehr so sicher. "Ob es eine Drohne war oder möglicherweise auch etwas ganz anderes, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen", sagte ein Sprecher der Bundespolizei am Samstag in Frankfurt. Denn es seien nur zwei Drohnensichtungen gemeldet worden – tatsächlich gesehen habe keiner der Ermittler die mysteriösen Flugobjekte.