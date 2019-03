Bundesbauministerium legt Gründe für neues Regierungsterminal am BER dar

Quelle: Reuters Bundesbauministerium legt Gründe für neues Regierungsterminal am BER dar (Archivbild)

Viele Millionen für ein neues Regierungsterminal am BER, obwohl dort schon eins steht? Dieser Plan stößt auf Kritik in Berlin und Brandenburg. Doch aus Sicht des Bundesbauministeriums führt am Neubau kein Weg vorbei. Hauptgrund sind die notwendigen Vorfeldflächen.