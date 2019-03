Über 3,5 Millionen Briten unterstützen Petition für Exit vom Brexit

Viele Briten haben das Gezerre um den EU-Austritt satt. Mehr als 3,5 Millionen Menschen unterzeichneten bis Freitagnachmittag eine ans Unterhaus gerichtete Online-Petition: In ihr wird gefordert, in der Europäischen Union zu bleiben. Zeitweise war die Webseite wegen des Ansturms nicht zu erreichen. Premierministerin Theresa May hatte einem Exit vom Brexit aber erst wieder beim EU-Gipfel in Brüssel eine klare Absage erteilt.