Zwei Busse kollidieren in Ghana - mindestens 60 Tote

Quelle: www.globallookpress.com Zwei Busse kollidieren in Ghana - mindestens 60 Tote (Symbolbild)

Bei einem schweren Busunfall in Ghana sind mindestens 60 Menschen ums Leben gekommen. Zwei Fahrzeuge seien auf einer Straße in der zentralen Region Bono East frontal zusammengestoßen, sagte Ankomah Twene von der örtlichen Feuerwehr am Freitag. Der Grund für den Unfall war zunächst unklar. Die Fahrzeuge gingen in Flammen auf, Es dauerte den Angaben zufolge eine halbe Stunde, sie zu löschen.