Anti-Terror-Durchsuchungen in Hessen und Rheinland-Pfalz

Quelle: www.globallookpress.com Anti-Terror-Durchsuchungen in Hessen und Rheinland-Pfalz (Symbolbild)

Polizisten haben am Freitagmorgen in mehreren Städten in Hessen und Rheinland-Pfalz Anti-Terror-Durchsuchungen vorgenommen. Es gehe um den Verdacht der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Straftat, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Frankfurt. Es handele sich um eine größere Aktion.