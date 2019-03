Mount Everest: Schmelzende Gletscher enthüllen Körper von Kletterern

Gletscher auf dem Mount Everest, die aufgrund der globalen Erwärmung schmelzen, enthüllen Leichen von im Eis eingefrorenen Kletterern. Seit dem ersten Versuch im Jahr 1922, auf den Berg zu steigen, kamen fast 300 Kletterer ums Leben. Mit Beginn der Frühlingsklettersaison werden die Leichen auf der chinesischen Seite des Gipfels entfernt. Das Entfernen einer Leiche kann bis zu 80.000 US-Dollar kosten.

"Aufgrund der globalen Erwärmung schmelzen Eisfläche und Gletscher schnell und die Leichen, die all die Jahre begraben wurden, werden nun frei", sagte Ang Tshering Sherpa, ehemaliger Präsident der nepalesischen Bergsteigen-Assoziation.

Mehrere Studien zeigen, dass Gletscher in der Everest-Region, wie in den meisten Teilen des Himalaya, schnell schmelzen, berichtet BBC. Eine Studie aus dem Jahr 2015 ergab, dass Teiche am Khumbu-Gletscher, die Kletterer überqueren müssen, um den mächtigen Gipfel zu erklimmen, aufgrund des beschleunigten Schmelzens expandieren und sich vereinigen.

Mehr zum Thema - Eismumien-Ehepaar in Schweizer Alpen nach 75 Jahren entdeckt