Trauerfeier endet 14 Sekunden später als geplant – Familie muss 200 Pfund Strafe zahlen

Quelle: www.globallookpress.com Trauerfeier endet 14 Sekunden später als geplant – Familie muss 200 Pfund Strafe zahlen (Symbolbild)

Ein britisches Krematorium hat einer trauernden Familie wegen Unpünktlichkeit eine Strafe in Höhe von 200 Pfund (etwa 230 Euro) auferlegt. Die Zeremonie in der Einäscherungshalle in Grimsby in der Grafschaft Lincolnshire endete nämlich sage und schreibe 14 Sekunden später als geplant. Die Ursache der Verzögerung war ein Trauergast, der auf Krücken ging und etwas mehr Zeit brauchte, um die Halle zu verlassen.