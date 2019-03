Herrchen befreit seinen Dackel nach fünf Tagen Suche aus Kaninchenbau

Quelle: www.globallookpress.com Dackel verläuft sich in Kaninchenbau – Herrchen befreit Hund nach fünf Tagen Suche (Symbolbild)

Ein Dachshund aus dem englischen Dorf Haworth in West Yorkshire hat fünf Tage lang in einem Kaninchenbau verbracht. Der Vierbeiner namens Ralph verschwand spurlos am vergangenen Donnerstag, als er in der Nähe seines Hauses spazieren ging. Die Besitzer suchten vergeblich in der unmittelbaren Umgebung nach dem Hund und gaben daher Inserate in Facebook-Gruppen auf.