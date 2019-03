Baby trägt Bruder im Schoß – Kolumbianische Ärzte operieren Zwilling weg

Quelle: www.globallookpress.com Baby trägt Bruder im Schoß – Kolumbianische Ärzte operieren Zwilling weg (Symbolbild)

Was wie eine gewöhnliche Schwangerschaftsuntersuchung begonnen hat, sorgt nun in Kolumbien für viel Aufsehen. Eine Frau aus Barranquilla ging im siebenten Schwangerschaftsmonat zu einer Ultraschalluntersuchung und erfuhr, dass ihr Baby in seinem Schoß einen weiteren Embryo trug. Die Ärzte erkannten dies daran, dass die ungeborene Tochter über eine zweite Nabelschnur verfügte, die zu einem Klumpen in ihrem Bauch führte.